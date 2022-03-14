Владимир Ефимов: ОЭЗ «Технополис “Москва”» зафиксировал ставки аренды для поддержки предприятий
Мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий введен на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.
«По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, столичная особая экономическая зона сохранит до конца года неизменными ставки аренды для резидентов и арендаторов на всех ее пяти площадках. Эта мера вводится для поддержки технологических предпринимателей в сложившихся условиях. Фиксированная ставка по арендной плате позволит предприятиям более уверенно планировать свое развитие. Сегодня технологическое сообщество особой экономической зоны объединяет порядка 200 компаний, из них 90 – в статусе резидента», – отметил Владимир Ефимов.
Услуги управляющей компании ОЭЗ «Технополис “Москва”» предоставляются в формате «одного окна». С помощью личного кабинета на сайте ОЭЗ резиденты могут заказать сервис по хозяйственному обеспечению, транспорт, консалтинг и другие.
Так, в рамках проекта «Техноработа» компании ОЭЗ получают поддержку в подборе высококвалифицированного персонала. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
«Только за последний год численность сотрудников одной из площадок ОЭЗ – «Алабушево» – выросла на 70 процентов и уже достигла 1,7 тысячи человек. С целью привлечения дополнительных трудовых ресурсов для развития столичной особой экономической зоны на ее платформе регулярно пополняется банк вакансий и резюме. Это особенно актуально для сотрудников, высвобождающихся с закрытых или приостановленных компаний», – подчеркнул Александр Прохоров.
Кроме того, предприятия ОЭЗ Москвы получают информационную поддержку в продвижении своей продукции и поисках новых ниш для импортозамещения, а резиденты – консультативную помощь в вопросах госзакупок, кооперации и получении субсидий.
«Для предпринимателей ОЭЗ организуются встречи с заказчиками Москвы, институтами поддержки бизнеса, проводятся обучающие семинары по актуальным вопросам бизнеса. Кроме того, площадка выступает организатором консультаций резидентов с экспертами Московской торгово-промышленной палаты по вопросам получения сертификата происхождения товара СТ-1», – сообщил генеральный директор «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.
Особая экономическая зона «Технополис “Москва”» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем».
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