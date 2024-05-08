Собянин: Офсетные контракты обеспечивают надежные поставки в медучреждения
Офсетные контракты помогают развивать фармацевтическую отрасль Москвы. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Он отметил, что такие контракты позволяют наладить производство в городе препаратов для лечения, в частности, сердечно-сосудистых, ревматологических заболеваний и диабета. По словам Собянина, с 2017 года столица заключила 11 офсетных контрактов на поставку медизделий, лекарств и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов. Общий объем закупок по ним достиг 90 млрд рублей.
Также мэр сообщил, что в Москве возвели или модернизировали уже шесть заводов и производственных линий. Было создано порядка 1,9 тысячи рабочих мест. Кроме того, благодаря офсетным контрактам городские медучреждения гарантированно получают все необходимые лекарства и медизделия, а в молочно-раздаточные пункты поставляют качественную продукцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru