Собянин: Офсетные контракты обеспечивают надежные поставки в медучреждения

Он отметил, что такие контракты позволяют наладить производство в городе препаратов для лечения, в частности, сердечно-сосудистых, ревматологических заболеваний и диабета. По словам Собянина, с 2017 года столица заключила 11 офсетных контрактов на поставку медизделий, лекарств и продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов. Общий объем закупок по ним достиг 90 млрд рублей.

Также мэр сообщил, что в Москве возвели или модернизировали уже шесть заводов и производственных линий. Было создано порядка 1,9 тысячи рабочих мест. Кроме того, благодаря офсетным контрактам городские медучреждения гарантированно получают все необходимые лекарства и медизделия, а в молочно-раздаточные пункты поставляют качественную продукцию.

