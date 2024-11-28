Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года
Мэр российской столицы Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства города одобрил стратегические планы развития технопарков до 2030 года. Совокупный объем инвестиций в их развитие должен увеличиться до 475 миллиардов рублей.
Планируется ввести около 2,5 миллиона квадратных метров лабораторных, производственных и офисных площадей. Таким образом, мощности технопарков вырастут в два раза — до пяти тысяч компаний и 150 тысяч рабочих мест. Программа их создания была запущена в Москве в 2012 году. Новые технопарки открываются на базе действующих научно-промышленных комплексов или строятся с нуля в рамках реорганизации бывших промышленных зон.
Площадки с современным оборудованием для размещения высокотехнологичных компаний стали основой инновационной инфраструктуры мегаполиса. Статус управляющей компании дает возможность владельцу площадки снизить нагрузку по региональным налогам до 25%. Например, ставка налога на имущество сокращается до нуля.
В качестве еще одной меры поддержки город содействует привлечению кредитных средств для реализации проектов создания и модернизации технопарков. Москва предоставляет субсидии на покрытие процентной ставки по кредитам на такие цели в пределах ключевой ставки до 300 миллионов рублей в год. Сейчас в российской столице функционируют 48 технопарков. Девяти площадкам такой статус присвоен за последние два года. Так, 11 сентября текущего года мэр Москвы открыл первую очередь технопарка «ЗИЛ». Вторая очередь должна быть готова в 2025 году.
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