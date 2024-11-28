Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

Мэр российской столицы Сергей Собянин на заседании Президиума Правительства города одобрил стратегические планы развития технопарков до 2030 года. Совокупный объем инвестиций в их развитие должен увеличиться до 475 миллиардов рублей.

Планируется ввести около 2,5 миллиона квадратных метров лабораторных, производственных и офисных площадей. Таким образом, мощности технопарков вырастут в два раза — до пяти тысяч компаний и 150 тысяч рабочих мест. Программа их создания была запущена в Москве в 2012 году. Новые технопарки открываются на базе действующих научно-промышленных комплексов или строятся с нуля в рамках реорганизации бывших промышленных зон.