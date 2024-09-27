Собянин присвоил восьми компаниям статус якорных резидентов технопарков
Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус якорных резидентов технопарков восьми столичным предприятиям, которые занимаются производством инновационной продукции.
По словам градоначальника, предприятия смогут пользоваться различными мерами господдержки и налоговыми льготами. Так, налоговая ставка для таких компаний снизится с 17% до 13,5%.
Статус якорного резидента получили три резидента технопарка «Строгино»: ООО «Научно-производственный центр неразрушающего ультразвукового контроля “Эхо+”», АО «Инновационный научно-производственный центр “Пептоген”» и ООО «АЗТ Фармресурс».
Кроме того, еще два резидента технопарка «Слава» были удостоены статуса якорного резидента. Речь идет о ООО «Экзактэ Лабс» и ООО «Научно-внедренческое предприятие “Астрафарм”».
АО «Гринатом» стал якорным резидентом технопарка «Ньютон Плаза», ООО «НТЦ Фиорд» - технопарка «Мосгормаш». Особый статус присвоили ООО «Парус электро» — резиденту технопарка «Связь инжиниринг».
Статус инвестиционного приоритетного проекта присвоен плану второй очереди строительства технопарка «Техноспарк».
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