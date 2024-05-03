Собянин объявил о завершении реконструкции Голутвинского газопровода-дюкера

Специалисты АО «Мосгаз» закончили реконструкцию Голутвинского газопровода-дюкера. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он напомнил, что газопровод-дюкер протянут под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными и играет ключевую роль в газоснабжении жителей центра столицы. Собянин отметил, что сотрудники «Мосгаза» используют новую технологию – тянут трубопровод не по дну реки, а под ним.

По словам Собянина, после обновления дюкер будет полноценно функционировать еще 40 лет. Собянин также подчеркнул, что в настоящее время идут работы по восстановительному благоустройству. Мэр добавил, что программа реконструкции 12 газопроводов-дюкеров высокого и среднего давления продолжается с 2018 года. На сегодняшний день модернизировано уже 10 объектов.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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