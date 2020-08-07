Собянин: оборот МСП на потребрынке Москвы достиг 95% от значений марта

По словам мэра, малый и средний бизнес - основа экономики Москвы. Это 776 тысячи компаний, которые дают работу 2,7 миллиона человек. Они формируют свыше 20% городского бюджета. С началом пандемии коронавируса власти Москвы разработало несколтко пакетов мер помощи на общую сумму порядка 85 млрд рублей, напомнил он.

По его словам, отсрочки по налогам и другим обязательным платежам были предоставлены автоматически, что помогло бизнесу пережить сложное время самоизоляции.

Для решения постковидных проблем бизнеса, связанного с низким спросом, власти города договорились с крупнейшими банками о льготном кредитовании под 6% годовых. «Например, если до пандемии кредит был взят под 11%, то предприниматель будет платить 5%, а остальные проценты возьмет на себя бюджет», - говорится в сообщении мэра.

По его словам, по новым стабилизационным кредитам на финансирование текущей деятельности размер компенсационного платежа за субъекта МСП составит 8%. «То есть реальная стоимость кредита для предпринимателя будет всего 3-7% годовых», - написал он.

Мэр напомнил, что расширена и программа «13 субсидий». Теперь в ней может участвовать бизнес, действующий в сфере образования, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, а также художественные галереи и арт-аукционы, это порядка 28 тысяч компаний.



