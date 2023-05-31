Собянин: Новый логистический парк в ТиНАО даст городу 8 тысяч рабочих мест

Мэр российской столицы Сергей Собянин одобрил проекты строительства промышленного комплекса в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе города и логистического парка в поселении Марушкинское на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

Подробности градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале. Как утончил Собянин, первый объект займёт площадь в 2,2 тысячи квадратных метров, он обеспечит 56 новых рабочих мест. Логистический парк раскинется на площади более 180 тысяч квадратных метров. Там будут трудоустроены восемь тысяч человек.