Собянин: Новый логистический парк в ТиНАО даст городу 8 тысяч рабочих мест
Мэр российской столицы Сергей Собянин одобрил проекты строительства промышленного комплекса в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе города и логистического парка в поселении Марушкинское на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.
Подробности градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале. Как утончил Собянин, первый объект займёт площадь в 2,2 тысячи квадратных метров, он обеспечит 56 новых рабочих мест. Логистический парк раскинется на площади более 180 тысяч квадратных метров. Там будут трудоустроены восемь тысяч человек.
Оба проекта стали участниками московской программы по стимулированию создания мест приложения труда, которая действует уже четвёртый год. Она обеспечивает сбалансированную застройку новых районов мегаполиса. Одновременно с жилыми кварталами появляются социальные объекты, деловые центры, промышленные комплексы.
Таким образом жильцы новостроек имеют возможность трудоустройства недалеко от места проживания. В общей сложности проекты, которые на сегодня одобрены властями столицы, могут обеспечить создание более 66 тысяч рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru