Собянин: Новый логистический парк в ТиНАО даст городу 8 тысяч рабочих мест

Мэр российской столицы Сергей Собянин одобрил проекты строительства промышленного комплекса в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе города и логистического парка в поселении Марушкинское на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

Подробности градоначальник опубликовал в своем Telegram-канале. Как утончил Собянин, первый объект займёт площадь в 2,2 тысячи квадратных метров, он обеспечит 56 новых рабочих мест. Логистический парк раскинется на площади более 180 тысяч квадратных метров. Там будут трудоустроены восемь тысяч человек.

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Оба проекта стали участниками московской программы по стимулированию создания мест приложения труда, которая действует уже четвёртый год. Она обеспечивает сбалансированную застройку новых районов мегаполиса. Одновременно с жилыми кварталами появляются социальные объекты, деловые центры, промышленные комплексы.

Таким образом жильцы новостроек имеют возможность трудоустройства недалеко от места проживания. В общей сложности проекты, которые на сегодня одобрены властями столицы, могут обеспечить создание более 66 тысяч рабочих мест.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
ТЕГИ:МоскваПромышленностьСобянин

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