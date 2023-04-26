Собянин присвоил статус промкомплекса заводу лифтового оборудования «МЭЛ»
Московскому заводу «МЭЛ» присвоили статус промышленного комплекса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Предприятие производит лифты, лифтовое и электрощитовое оборудование, трансформаторные подстанции.
«Компания "МЭЛ" - одно из крупнейших электротехнических предприятий города. Оно первым в России запустило серийное производство лифтов со скоростью 2,5 м/с, а сейчас создает модели следующего поколения», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Ожидается, что новые лифты станут почти в два раза быстрее.
Как отметил Собянин, продукцией завода оборудованы новостройки по программе реновации жилфонда, кластер «Ломоносов», эскалаторная галерея на Воробьевых горах и другие объекты Москвы. «МЭЛ» производит до 2,5 тысячи лифтов в год, а к 2024 году планирует увеличить этот показатель на 60%.
Мэр подчеркнул, что новый статус даст заводу право на налоговые льготы: снизится ставка на прибыль, недвижимое имущество, землю, стоимость аренды.
Статус промышленного комплекса уже получили 67 предприятий Москвы.
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