Собянин: На базе ТПУ «Косино» будет создан современный пригородный вокзал

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании современного пригородного вокзала будущего третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Косино». Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Собянин, власти утвердили проект планировки территории от МКАД до ТПУ «Косино», прилегающей к диаметру. Современный пригородный вокзал на базе узла будет создан в ходе реконструкции.

«Обновим платформы и построим подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасного перехода через ж/д пути. Рядом со станцией реконструируем больше 2 км дорог, тротуаров и велодорожек», — написал мэр.

Кроме того, для наземного транспорта планируется открыть конечную остановку и разворотную площадку.

Собянин подчеркнул, что ежедневно ТПУ пользуются более 30 тысяч человек. Помимо железнодорожной станции «Косино», в состав узла входит одноименная станция Некрасовской линии метро, станция «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, остановки наземного транспорта.

