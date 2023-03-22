Собянин: На базе ТПУ «Косино» будет создан современный пригородный вокзал
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о создании современного пригородного вокзала будущего третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) на базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Косино». Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Собянин, власти утвердили проект планировки территории от МКАД до ТПУ «Косино», прилегающей к диаметру. Современный пригородный вокзал на базе узла будет создан в ходе реконструкции.
«Обновим платформы и построим подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасного перехода через ж/д пути. Рядом со станцией реконструируем больше 2 км дорог, тротуаров и велодорожек», — написал мэр.
Кроме того, для наземного транспорта планируется открыть конечную остановку и разворотную площадку.
Собянин подчеркнул, что ежедневно ТПУ пользуются более 30 тысяч человек. Помимо железнодорожной станции «Косино», в состав узла входит одноименная станция Некрасовской линии метро, станция «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метрополитена, остановки наземного транспорта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- ЧФ России отбил атаку надводных беспилотников в Севастополе
- Володин: Поставки Киеву боеприпасов с ураном приведут к трагедии мирового масштаба
- Американский ветеран предположил, что армия США потерпит поражение при столкновении с Россией
- СМИ сообщили о звуках взрывов над Севастополем
- Профессор ВШЭ Карнеев упал в обморок в эфире программы Соловьева: видео
- СМИ: Российские силы поразили аэродром Одессы, с которого дроны атаковали Джанкой
- Болтон: союз России и Китая создает реальную проблему для Запада
- Вильфанд предупредил жителей Центральной России о заморозках
- СМИ: взгляды Маска на украинский конфликт мешают администрации США
- Байден опозорился в Белом доме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru