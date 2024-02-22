Собянин: новые проекты КРТ будут реализованы в Строгине и Щербинке

Почти 67 тысяч кв. м недвижимости построят в Строгине и Щербинке в рамках комплексного развития территорий. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Планируем построить порядка 67 тыс. кв. м недвижимости и создать около 1,2 тыс. рабочих мест», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

В районе Строгино на 64 км МКАД близ пересечения улиц Таллинская и Кулакова появятся общественно-деловые объекты, в том числе офисы, магазины, отделения банков, кафе и рестораны. При этом в Щербинке между улицами Железнодорожная и Театральная построят школу на 1,1 тысячи мест.

Собянин напомнил, что всего в столице одобрили и реализуют 64 проекта комплексного развития территорий.

