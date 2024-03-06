Собянин: Новые проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тысяч рабочих мест
Правительство российской столицы приняло решение одобрить пять новых объектов в рамках реализации программы создания мест приложения труда. Об этом информирует мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как уточнил градоначальник, благодаря этому в столице появится более 19 тысяч новых рабочих мест. Среди утверждённых объектов – торговый центр в районе станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», многофункциональное здание со спорткомплексом возле «Коммунарки».
Ещё три объекта расположены в Хорошёвском районе, а также районах Аэропорт и Левобережный. Программа стимулирования создания мест приложения труда запущена в Москве с 2020 года. Инвесторы за создание новых рабочих мест при возведении жилья получают специальный льготный статус застройщика.
Таким образом, программа способствует формированию комплексной сбалансированной застройке новых районов. Благодаря такому подходу сокращается дефицит рабочих мест, уменьшается маятниковая миграция.
На сегодня уже заключено более 70 соглашений в рамках программы. В общей сложности предполагается привлечь свыше одного триллиона рублей и создать более 150 тысяч новых рабочих мест.
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