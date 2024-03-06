Собянин: Новые проекты инвесторов дадут Москве еще более 19 тысяч рабочих мест

Правительство российской столицы приняло решение одобрить пять новых объектов в рамках реализации программы создания мест приложения труда. Об этом информирует мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как уточнил градоначальник, благодаря этому в столице появится более 19 тысяч новых рабочих мест. Среди утверждённых объектов – торговый центр в районе станции метро «Бульвар Дмитрия Донского», многофункциональное здание со спорткомплексом возле «Коммунарки».

Ещё три объекта расположены в Хорошёвском районе, а также районах Аэропорт и Левобережный. Программа стимулирования создания мест приложения труда запущена в Москве с 2020 года. Инвесторы за создание новых рабочих мест при возведении жилья получают специальный льготный статус застройщика.