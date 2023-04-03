Собянин: Новые объекты около ЦКАД помогут создать тысячи рабочих мест
Мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что территория рядом с московским участком Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) является «новой точкой роста ТиНАО».
По его словам, несмотря на то, что протяжённость введённого участка чуть больше 20 км, у властей есть довольно масштабные планы по развитию прилегающей территории.
«Здесь может быть построено около пяти млн квадратных метров недвижимости, 80% которой - нежилая: технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки. Это создаст для поселений Первомайское, Краснопахорское, Михайлово-Ярцевское и Щаповское тысячи новых рабочих мест», - написал он.
Градоначальник отметил, что речь идёт о логистическом центре электронной коммерции и заводу по производству окон из алюминия и ПВХ в поселении Краснопахорское, индустриальном кластере в районе станции «Бекасово-Сортировочное», промышленном технопарка в Марушкинском поселении.
Он добавил, что реализация этих проектов позволит ТиНАО достигнуть целевых параметров по росту инвестиций, налогооблагаемой базы и рабочих мест.
Ранее Собянин заявил, что в ТиНАО появятся новые школа — детский сад, деловой и торговый центры, сообщает RT.
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