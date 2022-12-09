Собянин: «Новаторская» станет крупнейшим ТПУ на Троицкой линии метро

В ходе осмотра строительства станции «Новаторская», открытие которой запланировано на 2024 год, градоначальник отметил, что Троицкая линия очень важная, так как в зоне её притяжения проживают или работают около 1,5 млн человек.

«Практически каждый 10-й москвич так или иначе почувствует улучшение транспортной ситуации с вводом этой линии. Готовность и ход строительства неплохой, поэтому планируем запустить ее уже в конце 2024 года», - сказал глава города.

Гендиректор компании-подрядчика АО «УРСТ» Сергей Григоркевич, в свою очередь, рассказал мэру о том, что стройка идёт в круглосуточном режиме, задействованы более тысячи человек.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире Первого канала заявил, что метро Москвы и МЦК будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, сообщает RT.

