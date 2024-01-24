Собянин: На портале поставщиков Москвы доступно 2,6 млн товаров
На портале поставщиков Москвы сегодня доступно 2,6 млн товаров в 16 тыс. категорий, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что каждый день в каталог добавляется до трех тысяч новых позиций. Также портал обновляется и приобретает новые полезные функции для предпринимателей. Например, отслеживание динамики цен в режиме реального времени, сравнение выбранных товаров и возможность скачать каталог в удобном формате.
А нейросети за пару секунд по загруженному изображению товара определяют его категорию и находят похожие.
Миллион котировочных сессий на сумму более 169,2 млрд рублей провели на портале поставщиков Москвы за пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, сервис стал незаменимым инструментом для госзакупок малого объема.
За 2023 год столичные заказчики подписали на Портале поставщиков более 166 тысяч контрактов с микропредприятиями на сумму 30,3 миллиарда рублей.
Число сделок с малыми предприятиями превысило 24 тысячи – они поставили городу продукцию на 5,6 миллиарда рублей. Сумма закупок у среднего бизнеса составила более 700 миллионов рублей – такие компании подписали около трех тысяч контрактов с городом. Об этом рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru