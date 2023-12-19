«Более 60%»: На Портале поставщиков активно регистрируются предприниматели из регионов

Более 60% новых пользователей Портала поставщиков – представители регионального бизнеса, сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике.

Всего с начала этого года на платформе зарегистрировались более 30 тысяч предпринимателей. Кроме представителей Москвы, это бизнесмены из Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Пермского края и других субъектов России. Около трети новых пользователей ресурса – индивидуальные предприниматели и физические лица. Участие в госзакупках дает им дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес.

Миллион котировочных сессий на сумму более 169,2 млрд рублей провели на портале поставщиков Москвы за пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, сервис стал незаменимым инструментом для госзакупок малого объема.

«На платформе работают свыше 310 тыс. поставщиков с большим ассортиментом продукции. Здесь, например, можно приобрести канцелярские принадлежности, учебники, строительные материалы и горячие обеды для школ, детских садов и поликлиник», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

