Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного авто
Москва становится центром притяжения разработок в области электротранспорта, в этом году столичное электроавтомобилестроение представит инновационный двигатель для гоночного автомобиля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Это экологически чистый автомобиль. Для него выбрали исключительно российских конструкторов и производителей комплектующих», - сказал он.
Собянин отметил, что создателями инновационного двигателя выступили известные создатели гоночной техники Станислав Лыжин и Донат Корольков. По словам мэра, этот проект внесет заметный вклад в современное российское машиностроение и поможет в решении задач импортозамещения.
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