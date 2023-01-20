Собянин: Москва в этом году представит инновационный двигатель для гоночного авто

Москва становится центром притяжения разработок в области электротранспорта, в этом году столичное электроавтомобилестроение представит инновационный двигатель для гоночного автомобиля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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«Это экологически чистый автомобиль. Для него выбрали исключительно российских конструкторов и производителей комплектующих», - сказал он.

Собянин отметил, что создателями инновационного двигателя выступили известные создатели гоночной техники Станислав Лыжин и Донат Корольков. По словам мэра, этот проект внесет заметный вклад в современное российское машиностроение и поможет в решении задач импортозамещения.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин
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