Собянин: Москва увеличит количество пилотных испытаний программы тестирования инноваций
Мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что инновационной инфраструктурой Москвы пользуются изобретатели со всей России.
По его словам, Московский инновационный кластер (МИК) объединяет более 35 тысяч компаний по всей стране, которым оказывается помощь на всех этапах - от создания технологического продукта до его поступления в продажу.
Градоначальник отметил, что это, обучение в «Академии инноваторов», практические рекомендации по доработке, привлечение инвестиций и поиск партнёров, а также программа пилотных испытаний на городских и коммерческих площадках, число которых будет увеличено в 1,5 раза.
«Один из финалистов академии прошлого года - стартап Rocket Group из Орла создал полностью автономные модульные дома с нулевым потреблением энергии... С помощью МИК компания быстро наладила производство, сбыт и аренду домов», - написал мэр.
Ранее Собянин заявил, что число промышленных площадок в Москве увеличилось до 3,5 тысяч, каждое третье из них - высокотехнологичное, сообщает RT.
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