Собянин: Москва увеличит количество пилотных испытаний программы тестирования инноваций

По его словам, Московский инновационный кластер (МИК) объединяет более 35 тысяч компаний по всей стране, которым оказывается помощь на всех этапах - от создания технологического продукта до его поступления в продажу.

Градоначальник отметил, что это, обучение в «Академии инноваторов», практические рекомендации по доработке, привлечение инвестиций и поиск партнёров, а также программа пилотных испытаний на городских и коммерческих площадках, число которых будет увеличено в 1,5 раза.

«Один из финалистов академии прошлого года - стартап Rocket Group из Орла создал полностью автономные модульные дома с нулевым потреблением энергии... С помощью МИК компания быстро наладила производство, сбыт и аренду домов», - написал мэр.

Ранее Собянин заявил, что число промышленных площадок в Москве увеличилось до 3,5 тысяч, каждое третье из них - высокотехнологичное, сообщает RT.

