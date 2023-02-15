Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» приступил к выпуску инновационных пластиковых палет

Предприятие «Легопласт» (резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва») выполнила пусконаладочные работы на новой линии по изготовлению инновационных облегченных пластиковых палет. Выпускаемая продукция обладает особой конструкцией, которая делает их удобными при загрузке и транспортировке. Об этом заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, «Легопласт» приступила к работе на площадке ОЭЗ столицы в конце прошлого года. Овчинский отметил, что завод планирует выпускать более 400 тысяч палет ежегодно. Это позволит снизить долю иностранной продукции, материал, из которого производятся поддоны (полиэтилен низкого давления высокой плотности), также выпускается в России.

В продукции предприятия заинтересованы сельхозпроизводители, агропромышленный комплекс, оптовые базы, российские промышленные предприятия, логистические центры, склады, маркетплейсы и магазины. Отмечается, что новые формы не имеют аналогов и запатентованы.

Гендиректор компании «Легопласт» Владимир Штылев рассказал о преимуществах выпускаемой продукции. Так, по его словам, новые палеты весят в несколько раз меньше. При этом параметры по нагрузке у них прежние, а облегченная конструкция существенно снижает стоимость изделия. Геометрия палет дает возможность плотно штабелировать их, что позволяет рационально использовать пространство транспорта — пустые палеты можно вставлять друг в друга. Также имеются зоны для маркировки, указания номеров палет и иных необходимых заказчику данных.

Немаловажно, что продукция завода может быть полностью переработана, приспособлена к возвратной и невозвратной транспортировке. В отличие от деревянных, пластиковые палеты полностью герметичны, но их удобно перемещать при помощи погрузчика. Отдельные части и узлы палет не могут сломаться, они не впитывают влагу и не гниют. Новую продукцию можно подвергать дезинфекции, а срок ее службы превышает 10 лет.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев заявил, что «Легопласт» стал резидентом ОЭЗ в октябре 2022 года. Особенности площадки «Печатники» позволили в срок приступить к производству изделий, сосредоточившись на производственном процессе. Площадь предприятия занимает 1100 квадратных метров, на производство палет компания потратила свыше 200 млн рублей, а в будущем сможет обеспечить работой порядка 50 москвичей. Дегтев отметил, что на своей продукции «Легопласт» разместит логотип «Сделано в ОЭЗ “Технополис Москва”».

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» дает предприятиям право на получение существенных льгот. Так, они на 10 лет освобождаются от выплаты земельного, транспортного и имущественного налогов, а налог на прибыль для них — лишь 2%. Кроме того, для них предусмотрена льготная стоимость аренды земельного участка под строительство завода, а после сдачи в эксплуатацию предприятие может выкупить его за 1% от кадастровой стоимости.

