Собянин: Москва упрочила лидерство по несырьевому неэнергетическому экспорту

Доля продукции Москвы в несырьевом неэнергетическом экспорте России в январе-сентябре уходящего года составила около 17%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, столица упрочила лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта в другие государства.

«По итогам трех кварталов 2023 года доля ННЭ столицы составляет около 17%. Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран. За рубежом популярностью пользуется самая разнообразная продукция столичного производства: от мороженого и косметики до оптики и медицинского оборудования», — рассказал Собянин в блоге на своем персональном сайте.

По словам мэра, почти четверть ННЭ города – товары машиностроения, которые поставляют в том числе в Китай, Индию, Турцию, Алжир, Египет. Кроме того, 18% экспорта составляет продукция химической промышленности, ее закупают Бразилия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Индия, Турция, Мексика. Также столица продает продукты пищевой и перерабатывающей промышленности, которые покупают Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Армения, Грузия и Азербайджан.

Несмотря на санкции, московские производители нарастили экспорт, прежде всего за счет увеличения товарооборота с дружественными странами, объем ННЭ с партнерами за три квартала увеличился более чем 30% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Параллельно организации выходят на новые рынки, ряд компаний впервые вышли на экспорт в Сенегал, Иран, Египет, Саудовскую Аравию, Туркменистан. Так, отечественное RFID-оборудование поставляют в Северную Африку и Ближний Восток, системы для автоматического предупреждения пожара — в Иран. Такой результат был бы невозможен без эффективной поддержки промышленности в Москве со стороны властей города.

«Столичным экспортным центром "Моспром" за 2023 год было организовано 16 международных бизнес-миссий и восемь отраслевых выставок, во время которых столичные экспортеры провели более 2,4 тыс. бизнес-встреч», – подчеркнул мэр.

Собянин добавил, что продукция города отлично зарекомендовала себя в стране и активно выходит на экспорт, Москва будет оказывать всю необходимую поддержку.

