Собянин: Москва создает первый в России реестр стартапов и технологических компаний

Он отметил, что в список войдут московские компании, имеющие патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение, а также инвестирующие в исследования и разработки, привлекающие венчурный капитал в развитие бизнеса.

Градоначальник указал, что компаниям, которые войдут в реестр, будет «проще воспользоваться городскими субсидиями и льготами».

«Разработаем для них специализированные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки. А реестр поможет оказывать адресную и максимально эффективную помощь», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что московские предприятия смогут брать оборудование в лизинг по льготной ставке в 3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

