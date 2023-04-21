Собянин: Москва создает первый в России реестр стартапов и технологических компаний

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в столице создаётся первый в России реестр стартапов и технологических компаний.

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Он отметил, что в список войдут московские компании, имеющие патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение, а также инвестирующие в исследования и разработки, привлекающие венчурный капитал в развитие бизнеса.

Градоначальник указал, что компаниям, которые войдут в реестр, будет «проще воспользоваться городскими субсидиями и льготами».

«Разработаем для них специализированные инструменты финансовой и нефинансовой поддержки. А реестр поможет оказывать адресную и максимально эффективную помощь», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что московские предприятия смогут брать оборудование в лизинг по льготной ставке в 3%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:БизнесМоскваСергей Собянин

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