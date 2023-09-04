Собянин: Москва с начла года помогла свыше 2,5 тыс малых и средних предприятий

Российская столица помогла с начала года более чем 2,5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. На развитие таких компаний из городского бюджета выделено 19 с лишним миллиардов рублей. Такую статистику привёл мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, среди мер поддержки предусмотрены, в частности, субсидии на сокращение ставок по кредитам, гранты на приобретение оборудования, а также поручительства города для получения займов. Так, минувшей весной начал действовать новый проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности.

Пока он работает в пилотном режиме. Два первых договора были подписаны в июне.

Институт нефтегазовых технологий «ГеоСпектр» получил 16,3 миллиона рублей на приобретение оборудования для геофизических исследований нефтегазовых скважин и компьютерных программ для интерпретации данных. Разработчик программного обеспечения для медицинских учреждений «Интерин-Технологии» сумел привлечь 50 миллионов рублей с целью пополнения оборотных средств.

Среди других мер поддержки мэр Москвы назвал гранты гранты на развитие городских ферм. Средства также начали выделять в ткущем году. Гранты уже ободрены 11 компаниям.

