Собянин: Москва с начла года помогла свыше 2,5 тыс малых и средних предприятий
Российская столица помогла с начала года более чем 2,5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. На развитие таких компаний из городского бюджета выделено 19 с лишним миллиардов рублей. Такую статистику привёл мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, среди мер поддержки предусмотрены, в частности, субсидии на сокращение ставок по кредитам, гранты на приобретение оборудования, а также поручительства города для получения займов. Так, минувшей весной начал действовать новый проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности.
Пока он работает в пилотном режиме. Два первых договора были подписаны в июне.
Институт нефтегазовых технологий «ГеоСпектр» получил 16,3 миллиона рублей на приобретение оборудования для геофизических исследований нефтегазовых скважин и компьютерных программ для интерпретации данных. Разработчик программного обеспечения для медицинских учреждений «Интерин-Технологии» сумел привлечь 50 миллионов рублей с целью пополнения оборотных средств.
Среди других мер поддержки мэр Москвы назвал гранты гранты на развитие городских ферм. Средства также начали выделять в ткущем году. Гранты уже ободрены 11 компаниям.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru