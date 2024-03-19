Собянин: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов
Городские операторы реализуют в 34 районах Москвы 43 проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, благодаря этому появятся около 4,3 млн квадратных метров жилья, большая часть построенных жилых домов будет использована в рамках программы реновации.
Градоначальник отметил, что помимо этого будет построено более 706 тысяч квадратных метров промышленных объектов, а также около 2,7 млн квадратных метров общественно-деловых пространств, в том числе школы и детские сады, медицинские учреждения, спорткомплексы, предприятия общепита, магазины, офисы и многое другое.
«Это даст городу свыше 74 тысяч рабочих мест. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов – около 154 млрд рублей», – заключил мэр Москвы.
Ранее Собянин заявил, что столичными властями было одобрено возведение 12 объектов по программе создания мест приложения труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru