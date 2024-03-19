Собянин: Москва реализует 43 проекта КРТ с помощью городских операторов

По его словам, благодаря этому появятся около 4,3 млн квадратных метров жилья, большая часть построенных жилых домов будет использована в рамках программы реновации.

Градоначальник отметил, что помимо этого будет построено более 706 тысяч квадратных метров промышленных объектов, а также около 2,7 млн квадратных метров общественно-деловых пространств, в том числе школы и детские сады, медицинские учреждения, спорткомплексы, предприятия общепита, магазины, офисы и многое другое.

«Это даст городу свыше 74 тысяч рабочих мест. Ожидаемый ежегодный бюджетный эффект после реализации проектов – около 154 млрд рублей», – заключил мэр Москвы.

Ранее Собянин заявил, что столичными властями было одобрено возведение 12 объектов по программе создания мест приложения труда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

