Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Яузу

Готовность велопешеходного моста через реку Яузу в районе МГТУ имени Баумана составляет 65%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, строительство объекта идет быстрым темпом.

«Благодаря смотровой площадке-амфитеатру новый мост станет местом встреч и точкой притяжения для студентов вуза и жителей района», – сообщил мэр в блоге на своем персональном сайте.

Собянин также опубликовал видео по теме. Отмечается, что протяженность велопешеходного моста через Яузу составляет 243 м, длина металлического пролета — 92 м, ширина – 15 м. На пролете завершают монолитные работы, здесь армируют стены лестниц. Подчеркивается, что новая велопешеходная связь улучшает связь между корпусами МГТУ.

