Собянин рассказал о строительстве велопешеходного моста через Яузу
Готовность велопешеходного моста через реку Яузу в районе МГТУ имени Баумана составляет 65%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, строительство объекта идет быстрым темпом.
«Благодаря смотровой площадке-амфитеатру новый мост станет местом встреч и точкой притяжения для студентов вуза и жителей района», – сообщил мэр в блоге на своем персональном сайте.
Собянин также опубликовал видео по теме. Отмечается, что протяженность велопешеходного моста через Яузу составляет 243 м, длина металлического пролета — 92 м, ширина – 15 м. На пролете завершают монолитные работы, здесь армируют стены лестниц. Подчеркивается, что новая велопешеходная связь улучшает связь между корпусами МГТУ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пашинян: Может начаться война, если Ереван не уступит по вопросу границы
- Илон Маск признался, что страдает от депрессии
- СМИ: Умер замдиректора «Имперского Русского Балета» Витаутас Таранда
- Маркировка парфюмерии принесла в бюджет России ₽5,5 млрд
- Росрыболовство и Совфед пересмотрят международные рыболовные соглашения
- В Амурской области из-за обвала на руднике ввели региональный режим ЧС
- СМИ: ЕС будет взимать пошлину в 95 евро за тонну зерна из России
- Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали два дрона ВСУ
- Экс-судья ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что выживает на пенсию в 22 тысячи рублей
- В школьную программу по музыке могут включить песни SHAMAN и Газманова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru