Центр «Моспром» проведет не менее 13 международных бизнес-миссий в 2023 году

Московские промышленные предприятия смогут принять участие по меньшей мере в 13 международных бизнес-миссиях, организованных Центром «Моспром» для стимулирования развития внешнеэкономической деятельности, в 2023 году. В рамках программы предусмотрены и выездные мероприятия, и онлайн-встречи. На них изготовители продукции смогут провести переговоры с партнерами из-за рубежа. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, предприятия Москвы наращивают присутствие своей продукции на зарубежных рынках в дружественных государствах. Поучаствовать в них смогут представители агропромышленного комплекса и промышленного сектора. В переговорах примут дистрибьюторы и закупщики из Саудовской Аравии, Египта, ЮАР, Вьетнама и других государств. Открыли свои рынки для россиян и новые партнеры из Малайзии, Сенегала и Филиппин. Всего стороны проведут более тысячи переговоров, добавил Овчинский.

Ожидается, что в мае и июне состоятся три бизнес-миссии: так, выездные программы в Азербайджан и Индию заинтересуют изготовителей напитков и продуктов питания, а в онлайн-переговорах с партнерами из стран Юго-Восточной Азии примут участие компании, ориентированные на промышленных сектор.

Кроме того, грядущим летом пройдет выездная бизнес-миссия в Белоруссию. Также через интернет представители московских предприятий смогут провести переговоры с байерами из Кувейта, Бахрейна, Филиппин и Омана. В летних программах примут участие предприниматели промышленного и аграрно-промышленного секторов.

Осенью 2023 года состоятся две бизнес-миссии для компаний аграрно-промышленного комплекса и пять для изготовителей промышленного оборудования. С московскими партнерами проведут переговоры байеры из Египта, Латинской Америки, Азербайджана, Сенегала, ЮАР, Вьетнама и Саудовской Аравии.

Желающие принять участие в мероприятиях могут подать заявки на портале Центра «Моспром».

