Собянин: Москва начала подготовку к следующему отопительному сезону

Москва начала подготовку к следующему отопительному сезону, к зиме коммунальные службы подготовят более 74 тысяч зданий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что до 1 сентября необходимо протестировать все оборудование и отремонтировать его, если нужно. По словам Собянина, именно благодаря своевременным ежегодным проверкам уже 12 лет осенне-зимние периоды в столице проходят без аварий.

Так, мэр сообщил, что в настоящее время проводятся гидравлические испытания на трубопроводах. Таким образом, всего будет протестировано свыше 17 тысяч километров тепловых сетей. Собянин подчеркнул, что это чрезвычайно важная работа для бесперебойного теплоснабжения.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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