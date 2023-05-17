Собянин: Москва начала подготовку к следующему отопительному сезону

Он отметил, что до 1 сентября необходимо протестировать все оборудование и отремонтировать его, если нужно. По словам Собянина, именно благодаря своевременным ежегодным проверкам уже 12 лет осенне-зимние периоды в столице проходят без аварий.

Так, мэр сообщил, что в настоящее время проводятся гидравлические испытания на трубопроводах. Таким образом, всего будет протестировано свыше 17 тысяч километров тепловых сетей. Собянин подчеркнул, что это чрезвычайно важная работа для бесперебойного теплоснабжения.

