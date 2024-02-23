Собянин: Московские производители увеличили выпуск одежды в 3,5 раза

По его словам, лидерами стали производители одежды, выпустившие продукции в 3,5 раза больше. Также фармацевтические производства в 1,4 раза увеличили выпуск лекарств и медизделий, а предприятия, выпускающие электрическое оборудование, «увеличили производство вдвое».

«Московскому кабельному заводу удалось нарастить объем производства на 24%... Другой столичный производитель выпустил на 40% больше электронных изделий», – подчеркнул он.

Градоначальник отметил, что также фиксируется уверенный рост у производителей продуктов питания, станков, машин и

оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов. Не отстают от них компании, выпускающие комплектующие для автотранспорта.

Ранее Собянин заявил, что высокотехнологичный бизнес может получить поддержку от столичных властей в виде грантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

