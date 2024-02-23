Собянин: Московские производители увеличили выпуск одежды в 3,5 раза
Объём производства столичных предприятий обрабатывающей промышленности в 2023 году вырос на 18,5%. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, лидерами стали производители одежды, выпустившие продукции в 3,5 раза больше. Также фармацевтические производства в 1,4 раза увеличили выпуск лекарств и медизделий, а предприятия, выпускающие электрическое оборудование, «увеличили производство вдвое».
«Московскому кабельному заводу удалось нарастить объем производства на 24%... Другой столичный производитель выпустил на 40% больше электронных изделий», – подчеркнул он.
Градоначальник отметил, что также фиксируется уверенный рост у производителей продуктов питания, станков, машин и
оборудования для обработки металлов и прочих твердых материалов. Не отстают от них компании, выпускающие комплектующие для автотранспорта.
Ранее Собянин заявил, что высокотехнологичный бизнес может получить поддержку от столичных властей в виде грантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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