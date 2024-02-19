Собянин: Число самозанятых в Москве увеличилось на 329 тысяч человек
Количество самозанятых жителей Москвы в прошлом году увеличилось на 329 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Чаще всего самозанятость оформляют люди, занимающиеся пассажирскими перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, строительством.
», – пояснил он.
На данный момент в столице проживает более 1,5 миллиона самозанятых. По итогу 2023 года их доход составил 366 миллиарда рублей.
По словам Собянина, тем, кто выбирает предпринимательскую деятельность, столица готова предложить современную образовательную инфраструктуру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru