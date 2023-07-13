Собянин: Молочные комбинаты Москвы поставляют товары практически по всей стране
Московские молочные комбинаты поставляют товары почти по всей России. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что молочно-раздаточные пункты Москвы получили почти 80 тысяч тонн продукции по офсетному контракту. По словам Собянина, контракт был подписан с двумя столичными молокозаводами три года назад. Так, по договору комбинаты модернизировали, а также запустили ряд новых производств.
Также мэр подчеркнул, что поставки в рамках контракта стартовали в 2022 году. Таким образом, эти комбинаты закрывают порядка 20% потребностей жителей столицы в молочных продуктах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru