Собянин: Молочные комбинаты Москвы поставляют товары практически по всей стране

Он отметил, что молочно-раздаточные пункты Москвы получили почти 80 тысяч тонн продукции по офсетному контракту. По словам Собянина, контракт был подписан с двумя столичными молокозаводами три года назад. Так, по договору комбинаты модернизировали, а также запустили ряд новых производств.

Также мэр подчеркнул, что поставки в рамках контракта стартовали в 2022 году. Таким образом, эти комбинаты закрывают порядка 20% потребностей жителей столицы в молочных продуктах.

