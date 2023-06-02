Собянин: Малый и средний бизнес выкупил у города 8 тыс арендуемых помещений

Малый и средний бизнес Москвы с 2011 года выкупил у столицы 8 тысяч арендуемых помещений. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Больше всего объектов было выкуплено в центре, на севере и юге Москвы. Как отметил градоначальник, приобрести арендуемые помещения можно без торгов по рыночной стоимости, установленной независимыми оценщиками. Выкупить столичную недвижимость могут компании из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, которые арендуют помещение не менее двух лет.

Собянин уточнил, что для помещений, арендованных на специализированных аукционах, действуют другие условия.

«Их выкупают спустя три года. Сам объект должен быть не меньше пяти лет в списке предназначенных для использования малым и средним бизнесом», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Градоначальник подчеркнул, что арендатор городской недвижимости может приобрести помещение не выходя из дома, с помощью услуги на портале mos.ru.

