Собянин: К железнодорожной станции Санино в ТиНАО построят автодорогу

Удобные подъезды построят от Боровского и Зайцевского шоссе к будущей станции МЦД-4 «Санино», проект планируется завершить до конца года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, новая автодорога в ТиНАО протянется до пос. Кокошкино.

«Разработку проекта завершим до конца 2023 года, а ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году. Протяженность дороги - около 4 км», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Специалисты запустят маршруты транспорта до остановочного пункта будущего МЦД-4, это сделает дорогу более быстрой и комфортной для жителей близлежащих населенных пунктов.

В рамках проекта планируется построить новые дороги и пешеходные тротуары, реконструировать улицы, установить наружное освещение и остановочные павильоны, построить здания конечной станции городского транспорта и отстойно-разворотной площадки, а также благоустроить прилегающую территорию.

Собянин добавил, что с 2012 года в ТиНАО было построено больше 350 км автомобильных дорог, еще 70 км введут в эксплуатацию до конца 2024 года.

