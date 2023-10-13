Собянин: Инвесторы построят 56 соцобъектов по программе создания новых рабочих мест
Инвесторы возводят 56 социальных объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что программа предоставляет льготы тем, кто строит объекты науки и образования, здравоохранения, соцобеспечения, спорта и культуры. В разных районах столицы уже возводят 17 школ, 32 детских сада, две поликлиники. Запланировано строительство четырех школы с детскими садами и учебно-воспитательного центра.
«Все объекты строители сдадут до 2027 года. Работу в этих социальных учреждениях получат больше 4 тыс. 600 человек», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
В эксплуатацию уже ввели восемь школ и детсадов. Так, на улице Берзарина на северо-западе Москвы появилась частная школа, а во 2-м Котляковском переулке в Москворечье-Сабурове – садик и школа.
Всего по программе стимулирования создания мест приложения труда было заключено свыше 60 соглашений, Москва получил около 95 тысяч рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru