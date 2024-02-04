Собянин: Инновационная инфраструктура Москвы за пять лет выросла на четверть

Он привел в пример кластер «Ломоносов», где студенты, ученые и предприниматели создают инновации и находят инвесторов.

По словам Собянина, резидентами кластера стали 60 компаний. Они занимаются созданием беспилотников, разрабатывают инновации в сфере биомедицины, экологии, нанотехнологий и по другим направлениям.

Еще одна инновационная площадка - «Центр ассистивных технологий «Феникс» - объединяет разработчиков технологий для людей с ограниченными возможностями. Тестирование проходит в больницах, реабилитационных центрах и на других площадках.

Отмечается, что статус технопарка позволяет получить налоговые льготы и снизить стоимость аренды земельного участка. В прошлом году такой статус получили шесть производственных площадок.

Ранее Собянин сообщил, что по итогам 2023 года количество промышленных предприятий в Москве увеличилось на 14% и достигло 4,2 тысячи.

