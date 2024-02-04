Собянин: Инновационная инфраструктура Москвы за пять лет выросла на четверть
В прошлом году в столице появилась 51 инновационная площадка, написал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.
Он привел в пример кластер «Ломоносов», где студенты, ученые и предприниматели создают инновации и находят инвесторов.
По словам Собянина, резидентами кластера стали 60 компаний. Они занимаются созданием беспилотников, разрабатывают инновации в сфере биомедицины, экологии, нанотехнологий и по другим направлениям.
Еще одна инновационная площадка - «Центр ассистивных технологий «Феникс» - объединяет разработчиков технологий для людей с ограниченными возможностями. Тестирование проходит в больницах, реабилитационных центрах и на других площадках.
Отмечается, что статус технопарка позволяет получить налоговые льготы и снизить стоимость аренды земельного участка. В прошлом году такой статус получили шесть производственных площадок.
Ранее Собянин сообщил, что по итогам 2023 года количество промышленных предприятий в Москве увеличилось на 14% и достигло 4,2 тысячи.
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