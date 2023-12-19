Собянин: Ежегодно в Москве открывается до 50 средних и крупных предприятий

По его словам, в прошлом году заказчики отгрузили продукции на 9,7 трлн рублей. Мэр отметил, что Москва занимает первое место в стране по объему производства в микроэлектронике, приборостроении, кабельной отрасли, полиграфии и сфере изготовления медизделий.

Собянин также сообщил, что каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Он подчеркнул, что всего в промышленности заняты более 720 тысяч человек – каждый 10-й работающий в столице.

