Собянин: Ежегодно в Москве открывается до 50 средних и крупных предприятий

Объемы промышленного производства столицы за последние пять лет выросли более чем в два раза, на сегодняшний день в городе работает свыше четырех тысяч производств. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Ефимов: Свыше 2,8 тысячи рабочих мест создадут на предприятии в Новой Москве

По его словам, в прошлом году заказчики отгрузили продукции на 9,7 трлн рублей. Мэр отметил, что Москва занимает первое место в стране по объему производства в микроэлектронике, приборостроении, кабельной отрасли, полиграфии и сфере изготовления медизделий.

Собянин также сообщил, что каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Он подчеркнул, что всего в промышленности заняты более 720 тысяч человек – каждый 10-й работающий в столице.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Сергей СобянинМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры