Ефимов: Свыше 2,8 тысячи рабочих мест создадут на предприятии в Новой Москве

Столичные власти одобрили реализацию масштабного инвестиционного проекта (МАиП), благодаря которому в Новой Москве появится новое производство стройматериалов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Он уточнил, что инвестор в течение пяти лет построит производственный объект по выпуску стройматериалов в поселении Щаповском.



«Для этого город передаст застройщику в аренду без торгов земельный участок площадью 26 гектаров», - сказал Ефимов, и отметил, что там смогут трудоустроиться более 2,8 тысячи человек.



На сегодняшний день стройматериалы производят более 130 столичных предприятий.



Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что ежегодно на новом заводе планируется производить до 29,7 тысячи единиц различных изделий.



Земельные участки под производства упрощают застройщикам развитие предприятий, а также способствуют появлению рабочих мест. С марта прошлого года участки сдаются в аренду за один рубль в год.



Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман также рассказал о контракте с инвестором, согласно которому инвестор пользуется земельным участком, расположенным близ поселка Спортбазы в Новой Москве сроком на пять лет, тот в свою очередь обязуется возвести производство площадью свыше 212 тысячи квадратных метров.

