Собянин: Экспорт химической продукции с поддержкой Москвы вырос в 6,8 раза

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о расширении компаниями Москвы своего присутствия за рубежом. По словам градоначальника, процесс идёт активно.

Так, по итогам 2024 года экспорт химической промышленности московских предприятий вырос на 29,4%. При этом экспорт химической продукции с поддержкой города вырос в 6,8 раза.

Россия в марте стала основным поставщиком огурцов в Польшу

Как отметил мэр в своем Телеграм-канале, такой результат стал возможен, благодаря выходу на новые рынки, а также комплексной поддержке бизнеса со стороны города. Ключевыми партнерами столичных компаний Собянин назвал Бразилию, Индию, Белоруссию, Китай и Турцию.

Помимо традиционных химических соединений экспортируются высокотехнологичные решения — инновационные полимеры, экопластик, изготовленный из возобновляемых источников сырья, биоразлагаемый, медицинские и экологические реагенты. По словам мэра, в приоритете у города – поддержка таких направлений, как химическая промышленность, IT, технологии.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: www.mos.ru
ТЕГИ:МоскваЭкспортХимия

Горячие новости

Все новости

партнеры