Собянин: Экспорт химической продукции с поддержкой Москвы вырос в 6,8 раза
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о расширении компаниями Москвы своего присутствия за рубежом. По словам градоначальника, процесс идёт активно.
Так, по итогам 2024 года экспорт химической промышленности московских предприятий вырос на 29,4%. При этом экспорт химической продукции с поддержкой города вырос в 6,8 раза.
Как отметил мэр в своем Телеграм-канале, такой результат стал возможен, благодаря выходу на новые рынки, а также комплексной поддержке бизнеса со стороны города. Ключевыми партнерами столичных компаний Собянин назвал Бразилию, Индию, Белоруссию, Китай и Турцию.
Помимо традиционных химических соединений экспортируются высокотехнологичные решения — инновационные полимеры, экопластик, изготовленный из возобновляемых источников сырья, биоразлагаемый, медицинские и экологические реагенты. По словам мэра, в приоритете у города – поддержка таких направлений, как химическая промышленность, IT, технологии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru