Собянин: Экспорт химической продукции с поддержкой Москвы вырос в 6,8 раза

Как отметил мэр в своем Телеграм-канале, такой результат стал возможен, благодаря выходу на новые рынки, а также комплексной поддержке бизнеса со стороны города. Ключевыми партнерами столичных компаний Собянин назвал Бразилию, Индию, Белоруссию, Китай и Турцию.

Помимо традиционных химических соединений экспортируются высокотехнологичные решения — инновационные полимеры, экопластик, изготовленный из возобновляемых источников сырья, биоразлагаемый, медицинские и экологические реагенты. По словам мэра, в приоритете у города – поддержка таких направлений, как химическая промышленность, IT, технологии.

