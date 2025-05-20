Россия в марте стала основным поставщиком огурцов в Польшу

Так, в марте польские компании ввезли этого овоща на €3,25 млн, что в 1,6 раза больше закупок за февраль. Таким образом, огурцы из РФ обеспечили 83% импортных потребностей страны.

В начале весны Польша приобрела 2,1 тысячи тонн товара на €2,7 млн – это в 2,5 раза больше экспорта в феврале и на четверть больше, чем в марте 2024 года. Стоимость продаж стала максимальной с марта 2021-го.

Ранее стало известно, что Китай обогнал Германию и Чехию по поставкам пива в РФ в январе-марте, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

