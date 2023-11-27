Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по соединительному участку улицы Окской от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, здесь был сделан сквозной проезд, а также реконструирован грузовой двор над железнодорожной дорогой. Кроме того, был оборудован сквозной проезд, соединяющий Рязанский и Волгоградский проспекты.
«В ближайшие годы усилия будут направлены на создание локальных проектов улично-дорожной сети, которые обеспечат улучшение в тех или иных районах транспортной доступности», - подчеркнул градоначальник.
В пресс-службе добавили, что работы на объекте были завершены в ноябре 2023 года, то есть на пять месяцев раньше контрактного срока.
Ранее Собянин осмотрел строящийся велопешеходный мост через Москву-реку в районе Нагатинский Затон, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru