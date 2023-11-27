Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице

По его словам, здесь был сделан сквозной проезд, а также реконструирован грузовой двор над железнодорожной дорогой. Кроме того, был оборудован сквозной проезд, соединяющий Рязанский и Волгоградский проспекты.

«В ближайшие годы усилия будут направлены на создание локальных проектов улично-дорожной сети, которые обеспечат улучшение в тех или иных районах транспортной доступности», - подчеркнул градоначальник.

В пресс-службе добавили, что работы на объекте были завершены в ноябре 2023 года, то есть на пять месяцев раньше контрактного срока.

Ранее Собянин осмотрел строящийся велопешеходный мост через Москву-реку в районе Нагатинский Затон, сообщает RT.

