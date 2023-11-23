Собянин: Маршруты наземного транспорта улучшаются с учетом пожеланий пассажиров
В 2023 году в столице улучшено сто маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, власти учитывают пожелания пассажиров. Например, автобусы и электробусы начинают подъезжать к новым ЖК, маршруты продлеваются до новых станций метро, при необходимости сокращаются интервалы движения.
Также до конца следующего года будет полностью обновлен состав третьего диаметра, а к концу 2025 года – и четвертого. Граждане с запуском новых диаметров получили 74 новые станции и удобные прямые маршруты.
Сегодня москвичам и гостям доступны более 100 вариантов пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта. Он привёл в пример станцию «Окружная», которая связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также переход на аэроэкспресс в Шереметьево.
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