Собянин: Маршруты наземного транспорта улучшаются с учетом пожеланий пассажиров

Также до конца следующего года будет полностью обновлен состав третьего диаметра, а к концу 2025 года – и четвертого. Граждане с запуском новых диаметров получили 74 новые станции и удобные прямые маршруты.

Сегодня москвичам и гостям доступны более 100 вариантов пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта. Он привёл в пример станцию «Окружная», которая связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также переход на аэроэкспресс в Шереметьево.

