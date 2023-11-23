Собянин: Маршруты наземного транспорта улучшаются с учетом пожеланий пассажиров

В 2023 году в столице улучшено сто маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД), сообщил мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, власти учитывают пожелания пассажиров. Например, автобусы и электробусы начинают подъезжать к новым ЖК, маршруты продлеваются до новых станций метро, при необходимости сокращаются интервалы движения.

Собянин рассказал, как возле станций МЦД создается комфортная среда

Также до конца следующего года будет полностью обновлен состав третьего диаметра, а к концу 2025 года – и четвертого. Граждане с запуском новых диаметров получили 74 новые станции и удобные прямые маршруты.

Сегодня москвичам и гостям доступны более 100 вариантов пересадок с Московских центральных диаметров (МЦД) на другие виды транспорта. Он привёл в пример станцию «Окружная», которая связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также переход на аэроэкспресс в Шереметьево.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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