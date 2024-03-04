Собянин доложил Путину о рекордном росте промышленности и инвестиций в Москве
Российская столица показывает высокую динамику по наращиванию инвестиций. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
В качестве примера градоначальник сравнил трехлетние периоды: 2009 - 2011 и 2021-2023. По словам Собянина, объем инвестиций увеличился с 2 триллионов до 17 триллионов рублей. Даже в сопоставимых ценах данный результат в 3,7 раза выше предыдущего трёхлетия.
Рост идёт за счёт вложений в жилье, машины, оборудование, объекты интеллектуальной собственности. По словам Собянина, несмотря на санкционные ограничения, результаты 2023 года в Москве – одни из лучших за всю современную историю российской столицы. Мэр также обратил внимание на вклад жителей мегаполиса в экономическое развитие горда – они «активно работают и не теряют оптимизма».
Согласно статистики, опубликованной мэрией, по итогам 2023 года столица поставила абсолютный рекорд по росту обрабатывающих отраслей – 22,3%. Совокупный объем отгруженных товаров городских промпредприятий составил 10,6 трлн рублей - на 55% больше (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2016 годом.
Среди других достижений - в 3,5 раза вырос выпуск одежды в Москве, в 2,1 раза – электрического оборудования. Доля валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности российской столицы в общем объеме валовой добавленной стоимости промышленности РФ выросла с 16% до 25%.
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