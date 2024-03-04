Собянин доложил Путину о рекордном росте промышленности и инвестиций в Москве

Российская столица показывает высокую динамику по наращиванию инвестиций. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

В качестве примера градоначальник сравнил трехлетние периоды: 2009 - 2011 и 2021-2023. По словам Собянина, объем инвестиций увеличился с 2 триллионов до 17 триллионов рублей. Даже в сопоставимых ценах данный результат в 3,7 раза выше предыдущего трёхлетия.

Рост идёт за счёт вложений в жилье, машины, оборудование, объекты интеллектуальной собственности. По словам Собянина, несмотря на санкционные ограничения, результаты 2023 года в Москве – одни из лучших за всю современную историю российской столицы. Мэр также обратил внимание на вклад жителей мегаполиса в экономическое развитие горда – они «активно работают и не теряют оптимизма».