Собянин: Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

Свыше ста компаний Москвы являются резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, в 2023 году такой статус получили 16 предприятий.

«Они проинвестируют в развитие производств больше 14,5 млрд руб. и создадут свыше 3 тыс. рабочих мест. Больше всего новых резидентов – шесть – в индустриальном парке "Руднево", который мы открыли меньше года назад», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

По словам мэра, все компании с особым статусом представляют важные отрасли: микроэлектронику, информационные технологии, беспилотные авиасистемы, медицинские изделия, фармацевтику. В частности, предприятие на площадке «Печатники» будет выпускать первый в России аппарат для насыщения крови кислородом, организация в «Руднево» производит инновационные конденсаторы.

Собянин также подчеркнул, что резидентов ОЭЗ на 10 лет освобождают от уплаты имущественного, транспортного, земельного налогов. При этом налог на прибыль снижен для них с 20 до 2 процентов.

«Таким образом предприятия прилично экономят и могут больше инвестировать в собственное развитие», – заключил мэр.

