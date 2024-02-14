Собянин: Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»
Свыше ста компаний Москвы являются резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис "Москва"». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, в 2023 году такой статус получили 16 предприятий.
«Они проинвестируют в развитие производств больше 14,5 млрд руб. и создадут свыше 3 тыс. рабочих мест. Больше всего новых резидентов – шесть – в индустриальном парке "Руднево", который мы открыли меньше года назад», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, все компании с особым статусом представляют важные отрасли: микроэлектронику, информационные технологии, беспилотные авиасистемы, медицинские изделия, фармацевтику. В частности, предприятие на площадке «Печатники» будет выпускать первый в России аппарат для насыщения крови кислородом, организация в «Руднево» производит инновационные конденсаторы.
Собянин также подчеркнул, что резидентов ОЭЗ на 10 лет освобождают от уплаты имущественного, транспортного, земельного налогов. При этом налог на прибыль снижен для них с 20 до 2 процентов.
«Таким образом предприятия прилично экономят и могут больше инвестировать в собственное развитие», – заключил мэр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru