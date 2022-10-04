Автозавод «Москвич» откроет дилерские центры в 23 городах России

Московский автомобильный завод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы предприятия.

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Отмечается, что «Москвич» открыл прием заявок от потенциальных партнеров в 23 городах России, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Оренбурге, Тюмени и Кемерово. Так, в будущем «Москвич» планирует открыть дилерские центры и в других городах России.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Московском финансовом форуме сообщил, что работа завода «Москвич» может возобновиться до конца 2022 года, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводАвтомобилиРоссия
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