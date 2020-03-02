Снижение выдачи кредиток объяснили политикой Центробанка
Директор Института проблем глобализации в эфире НСН объяснил, почему это пойдет на пользу россиянам.
В январе 2020 года впервые с 2015 года в России снизилось количество выданных кредитных карт. Как пишет РБК, сокращение составило 21,7% (до 540,2 тыс. штук). В денежном эквиваленте - на 22,7% (до 22,8 млрд рублей).
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире НСН высказал мнение, что это связано с политикой Центробанка.
«Это не является признаком грядущего кризиса. Но это не значит, что кризиса не будет. Он будет, но по другим причинам. А здесь это очень разумная политика Банка России, которая ограничивает увеличение потребительских кредитов с учетом роста неплатежей, просрочки, что создает проблемы для самих банков. Это адекватная реакция на проблемы, с которыми сталкиваются люди. Выдавать кредит человеку, который заведомо не сможет его выплатить, это преступление. Не потому что создает риски убытков для банков, а потому что загоняет человека в кредитную кабалу. Если ему не выдали кредитку, это должно быть сигналом, что нужно задуматься, стоит ли вообще брать кредиты», - сказал экономист.
Ранее глава АРБ Гарегин Тосунян в эфире НСН объяснил, что спад не связан с тем, что банки решили сократить выдачу кредиток.
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