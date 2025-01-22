«Снижение во втором полугодии»: Рекордные ставки не отпугивают россиян от кредиток
Михаил Доронкин заявил НСН, что уменьшение ставок по кредитам возможно только во второй половине года.
Рекордные ставки по кредитным картам не снижают спрос среди россиян, так как многие используют льготные периоды, которые позволяют брать деньги на короткий срок и платить меньше, заявил НСН управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин.
Реальные ставки по кредиткам в России подскочили до 38,8% в декабре прошлого года, следует из данных бюро кредитных историй «Скоринг Бюро». Это рекордное значение как минимум за четыре года. До этого такой резкий всплеск стоимости заимствований по кредиткам — на 9,8 процентных пункта, до 34,2% — наблюдался в марте 2022 года. Доронкин отметил, что ставки по кредитным картам всегда самые высокие.
«Пока сохраняются жесткие регуляторные ограничения для банков от ЦБ, в первом полугодии снижения ставок по кредиткам не ждем. Также стоит отметить, что по кредиткам ставки всегда были самыми высокими в потребительском сегменте. Это не выступает стоп-фактором с точки зрения спроса, это не останавливает заемщиков. Многие заемщики используют льготный период, 50-100 дней они платят минимальные суммы. В данном случае процентная ставка никак не влияет», - отметил он.
Доронкин спрогнозировал уменьшение ставок по кредитам во второй половине года, если обойдется без «шоков».
«Основное влияние на ставки по кредитам оказывает все-таки ключевая ставка, поэтому до момента начала ее снижения вряд ли можно ожидать понижательных тенденций. Учитывая текущие прогнозы, речь идет о втором полугодии этого года, если не будет дополнительных шоков. Также на ставки влияет ситуация в экономике, качество потока заемщиков, так как в ставку банки закладывают свои риски», - заключил собеседник НСН.
Рефинансирование кредитов после снижения ключевой ставки будет релевантно по «свежим кредитам», оформленным в период высоких ставок, для россиян с ипотечными кредитами такая процедура принесет дополнительные расходы, заявила ранее руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова «Радиоточке НСН».
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