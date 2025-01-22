«Снижение во втором полугодии»: Рекордные ставки не отпугивают россиян от кредиток

«Пока сохраняются жесткие регуляторные ограничения для банков от ЦБ, в первом полугодии снижения ставок по кредиткам не ждем. Также стоит отметить, что по кредиткам ставки всегда были самыми высокими в потребительском сегменте. Это не выступает стоп-фактором с точки зрения спроса, это не останавливает заемщиков. Многие заемщики используют льготный период, 50-100 дней они платят минимальные суммы. В данном случае процентная ставка никак не влияет», - отметил он.

Доронкин спрогнозировал уменьшение ставок по кредитам во второй половине года, если обойдется без «шоков».

«Основное влияние на ставки по кредитам оказывает все-таки ключевая ставка, поэтому до момента начала ее снижения вряд ли можно ожидать понижательных тенденций. Учитывая текущие прогнозы, речь идет о втором полугодии этого года, если не будет дополнительных шоков. Также на ставки влияет ситуация в экономике, качество потока заемщиков, так как в ставку банки закладывают свои риски», - заключил собеседник НСН.

Рефинансирование кредитов после снижения ключевой ставки будет релевантно по «свежим кредитам», оформленным в период высоких ставок, для россиян с ипотечными кредитами такая процедура принесет дополнительные расходы, заявила ранее руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова «Радиоточке НСН».

