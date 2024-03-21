Диетолог Бобровский назвал помогающие справиться с депрессией продукты

По его словам, снизить депрессию помогут белки с высоким содержанием триптофана, которые содержатся в индейке, тунце, сыре, яйцах и курином мясе. А лучшими в этом рейтинге являются продукты, в которых содержатся омега-3 жирные кислоты, например, скумбрия, сельдь, сардина, льняное семя и грецкие орехи.

Эксперт также отметил, что хлеб, каши, овощи и фрукты с кожурой способны не только улучшить настроение, но и снизить уровень сахара в крови.

«Также стоит отдать предпочтение продуктам с содержанием магния – это тёмный шоколад, бананы, бобовые и орехи», – добавил Бобровский.

Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что депрессия отличается от эмоционального спада постоянным и продолжительным ощущением глубокой печали, сообщает RT.

