Диетолог Бобровский назвал помогающие справиться с депрессией продукты
Продукты способны оказывать влияние на настроение и снижать уровень тревоги. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил диетолог Андрей Бобровский.
По его словам, снизить депрессию помогут белки с высоким содержанием триптофана, которые содержатся в индейке, тунце, сыре, яйцах и курином мясе. А лучшими в этом рейтинге являются продукты, в которых содержатся омега-3 жирные кислоты, например, скумбрия, сельдь, сардина, льняное семя и грецкие орехи.
Эксперт также отметил, что хлеб, каши, овощи и фрукты с кожурой способны не только улучшить настроение, но и снизить уровень сахара в крови.
«Также стоит отдать предпочтение продуктам с содержанием магния – это тёмный шоколад, бананы, бобовые и орехи», – добавил Бобровский.
Ранее врач-психотерапевт Ирина Крашкина заявила, что депрессия отличается от эмоционального спада постоянным и продолжительным ощущением глубокой печали, сообщает RT.
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