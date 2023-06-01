СМИ: Запрет на въезд в Россию фур из Европы продлят до 2024 года
Российские власти приняли решение продлить действующий до 30 июня запрет на въезд в Россию большегрузов из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Уточняется, что запрет будет продлён на полгода - до 30 декабря 2023 года.
Ещё один источник агенства утверждает, что соответствующий законопроект уже внесён в правительство.
Ранее власти Польши приняли решение с 1 июня запретить движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru