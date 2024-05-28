СМИ: Ввоз импортных вин в Россию за апрель вырос вдвое

В апреле в Россию из-за рубежа завезли 62 миллиона литров вина, что превышает показатели за аналогичный период 2023 года в два раза, пишет «Коммерсант».

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Так, в январе-апреле в Россию импортировали 138 миллионов литров вина, что на 20% больше, чем за первые четыре месяца 2023 года. Порядка трети поставок осуществлялись из Италии, 20% привезли из Грузии, 12 - из Испании, 7% вина поставила Франция, а еще 5% - Португалия.

Эксперты полагают, что нынешний запасов вина в России хватит до февраля-марта 2025 года.

Ранее стало известно, что с начала года производство винодельческой продукции в России выросло почти на 30%, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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