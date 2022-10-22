СМИ: Введение потолка цен на нефть повысит доходы России
Западу следует пересмотреть политику санкций против России, которые только повышают доходы Москвы. Об этом пишет австралийское издание The Conversation.
Отмечается, что Россия без труда находит покупателей на свое сырье, при этом вводимые экономические ограничения лишь провоцируют рост цен на энергоносители и скачки инфляции по всему миру.
Как указывает издание, Евросоюз одобрил введение новых санкций против РФ, включающих ограничение цен на продажу нефти. Цель санкций — ослабить способность Москвы вести спецоперацию и ограничить доступ к финансированию, которое необходимо для спецоперации на Украине.
«Но, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их», — отмечает The Conversation.
Антироссийские санкции оказывают сдерживающее воздействие на критически важные металлы и минералы, вызывая дефицит невозобновляемой и зеленой энергии и повышая инфляцию, поэтому с учетом роли России в поставках энергоносителей мировая экономика может оказаться на пороге одного из крупнейших в истории потрясений.
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