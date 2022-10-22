СМИ: Введение потолка цен на нефть повысит доходы России

Отмечается, что Россия без труда находит покупателей на свое сырье, при этом вводимые экономические ограничения лишь провоцируют рост цен на энергоносители и скачки инфляции по всему миру.

Как указывает издание, Евросоюз одобрил введение новых санкций против РФ, включающих ограничение цен на продажу нефти. Цель санкций — ослабить способность Москвы вести спецоперацию и ограничить доступ к финансированию, которое необходимо для спецоперации на Украине.

«Но, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их», — отмечает The Conversation.

Антироссийские санкции оказывают сдерживающее воздействие на критически важные металлы и минералы, вызывая дефицит невозобновляемой и зеленой энергии и повышая инфляцию, поэтому с учетом роли России в поставках энергоносителей мировая экономика может оказаться на пороге одного из крупнейших в истории потрясений.

