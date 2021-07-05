СМИ: Власти запланировали получить 400 млрд с налогов

В правительстве обсуждают донастройку налогов, благодаря которой в бюджет дополнительно будут поступать 400 миллиардов рублей ежегодно в 2022-2024 годах, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

В Госдуме предложили повысить налоги для богатых до 35 процентов

Повышение налогов планируется в металлургической области на добычу полезных ископаемых (прибыль — более 100 миллиардов рублей), в нефтяной отрасли на дополнительный доход (около 90 миллиардов рублей), правительство также скорректирует систему уплаты акцизов (около 100 миллиардов) и сформирует новое налогообложение для состоятельных лиц (более 100 миллиардов рублей).

Прибыль с донастройки налогов планируют направить на финансирование «стратегических инициатив правительства». Источники «Ведомостей» объяснили, что это комплекс новых проектов от государства.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияПравительствоНалоги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры