СМИ: Власти запланировали получить 400 млрд с налогов

Повышение налогов планируется в металлургической области на добычу полезных ископаемых (прибыль — более 100 миллиардов рублей), в нефтяной отрасли на дополнительный доход (около 90 миллиардов рублей), правительство также скорректирует систему уплаты акцизов (около 100 миллиардов) и сформирует новое налогообложение для состоятельных лиц (более 100 миллиардов рублей).

Прибыль с донастройки налогов планируют направить на финансирование «стратегических инициатив правительства». Источники «Ведомостей» объяснили, что это комплекс новых проектов от государства.

