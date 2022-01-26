СМИ: Власти и производители электроники обсудили возможные последствия от санкций США
Минпромторг и участники рынка вычислительной техники в январе обсудили последствия возможных санкций США против России, предусматривающих запрет на экспорт в РФ продукции американских производителей микросхем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон намерен ввести ограничения на поставки чипов, компьютеров, электроники, телекоммуникационного оборудования и другой продукции, при производстве которой использовались американские технологии. Мера может быть введена в случае «вторжения» России на Украину. Позже в администрации США рассказали о готовящихся мерах экспортного контроля, в рамках которых при эскалации будет запрещен экспорт сложных технологий, разработанных и произведенных Соединенными Штатами. Санкции призваны нанести ущерб российским сферам обороны, аэрокосмической промышленности, искусственному интеллекту, квантовым вычислениям.
По данным собеседников РБК, обсуждения в Минпромторге были устными, кроме того, вопрос о санкциях затрагивали в ходе рабочей группы ведомства и Минцифры с участниками отрасли. В Минпромторге отметили, что не направляли обращений в адрес компаний в связи с возможными ограничениями, также ведомство не стало уточнять другие детали.
Эксперты отмечают, что санкции означают фактическую остановку поставок чипов и техники в Россию, так как в любой электронной продукции «используются решения из США». Вместе с тем специалисты считают, что перекрыть поставки компонентов общего применения невозможно полностью: цепочки поставщиков распределены по всему миру, однако из-за санкций процесс может осложниться, и компоненты вырастут в цене.
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