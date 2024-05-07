СМИ: Вино из Италии и Испании подорожает на 35% в июле-декабре
Недорогое вино из Италии, Испании и Франции на полках российских магазинов подорожает на 35% во втором полугодии, заявил исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.
По его словам, в июле-декабре бутылка вина из этих стран обойдется россиянам в 750 рублей. Рост цен на вино начнется уже в мае, сказал Липилин. Увеличение цены происходит из-за повышения пошлин на вино, импортируемое из недружественных стран, колебания курса валют, повышение акцизов с 1 мая 2024 года, а также изменение цен производителями.
«Наиболее заметно повышение в категории недорогих вин, так как пошлина и акциз составляет в их цене на полке более значительную долю. Вина из Аргентины, Чили, ЮАР, в некоторой степени заменивших недружественных поставщиков, прибавят в цене 20%, до 550 рублей за бутылку», — отметил Липилин в беседе с «Газетой.Ru».
Правительство России ранее приняло решение повысить акциз на вино с 1 мая 2024 года с 36 до 108 рублей за литр, то есть в три раза. Кроме того, с 1 августа 2023 года ставка импортной пошлины на вина увеличивается с 12,5% до 20%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Начались съемки второго сезона «Уэнсдей»
- Миронов предложил создать в РФ алиментный фонд
- СМИ: Вино из Италии и Испании подорожает на 35% в июле-декабре
- Лукашенко: Ядерное оружие в Белоруссии является оружием защиты
- В Госдуму внесли законопроект об обязательном участии РАН в экспертизе учебников
- Директор группы «СерьГа» опроверг сообщения о госпитализации гитариста Кифияка
- СМИ: Шествия и публичные собрания в преддверии Дня Победы запретили в Эстонии
- Журналистка Кеворкова арестована на два месяца
- Слуцкий: Переговоры России и Украины возможны на условиях Москвы
- Великобритания, США и Австралия ввели санкции против лидера хакеров LockBit
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru