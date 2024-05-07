СМИ: Вино из Италии и Испании подорожает на 35% в июле-декабре

По его словам, в июле-декабре бутылка вина из этих стран обойдется россиянам в 750 рублей. Рост цен на вино начнется уже в мае, сказал Липилин. Увеличение цены происходит из-за повышения пошлин на вино, импортируемое из недружественных стран, колебания курса валют, повышение акцизов с 1 мая 2024 года, а также изменение цен производителями.

«Наиболее заметно повышение в категории недорогих вин, так как пошлина и акциз составляет в их цене на полке более значительную долю. Вина из Аргентины, Чили, ЮАР, в некоторой степени заменивших недружественных поставщиков, прибавят в цене 20%, до 550 рублей за бутылку», — отметил Липилин в беседе с «Газетой.Ru».

Правительство России ранее приняло решение повысить акциз на вино с 1 мая 2024 года с 36 до 108 рублей за литр, то есть в три раза. Кроме того, с 1 августа 2023 года ставка импортной пошлины на вина увеличивается с 12,5% до 20%, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

